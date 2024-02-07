Появились подробности убийства трех пенсионерок в Подмосковье

Трех пенсионерок в подмосковной деревне Свитино могли убить из-за долга. Об этом стало известно в среду, 7 февраля.

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По информации «Московского комсомольца», тела жертв нашел сосед. Одна из пенсионерок лежала под лестницей, упакованная в пакет. Две других женщины находились в комнатах.

Предварительно, расправиться с пенсионерками мог их знакомый — бывший автоинспектор. Недавно он одолжил у одной из жертв крупную сумму на покупку мотоцикла, однако не смог вернуть долг. Из-за этого женщина забрала транспортное средство себе.

После этого, по информации издания, бывший страж порядка решился на преступление. 5 февраля злоумышленник перелез через забор, расстрелял застигнутых врасплох жертв и замыл следы крови. После этого мужчина похитил 200 тысяч рублей, перевел себе миллион рублей с карты другой убитой и угнал Mercedes. По неподтвержденным данным, после этого нападавший покинул Россию.