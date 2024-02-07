В Кении лидера «голодного» культа обвинили в убийстве 191 ребенка

Тела 400 заморивших себя голодом людей обнаружили весной 2023 года в лесу Шакахола около церкви в Кении, которой руководил пастор Маккензи. Секта «Благая весть» практиковала принуждение последователей к смерти от голода. Лидер культа призывал лишать пищи себя и детей, чтобы как можно раньше попасть в рай и не увидеть конца света. Кроме того, сторонники культа запрещали ходить детям в школу и не обращались к врачам, поскольку считали это проявлением сатанизма.