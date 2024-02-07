В Ингушетии жилой дом взлетел на воздух при взрыве газа

В Ингушетии в частном доме в селе Новый Редант взорвался газ, в результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как дом буквально поднялся на воздух.

Как уточняется, сообщение о том, что в жилом доме произошел хлопок газо-воздушной смеси, поступило в главное управление МЧС России по Республике Ингушетия в среду, 7 февраля.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Малгобека. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в поселке Осиново (пригородная зона Казани) взорвалась квартира в двухэтажном доме. Взрыв произошел в многоквартирном доме на втором этаже. В здании снесло одну из стен. В результате пострадали четыре человека, один из них - 63-летний мужчина.