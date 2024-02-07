Молодого человека насмерть сбил поезд на станции Очаково

Молодой человек погиб на железнодорожной станции Очаково. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК России в среду, 7 февраля.

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По информации ведомства, трагедия произошла вечером 6 февраля. Молодой человек 2001 года рождения переходил пути в неположенном месте. В какой-то момент его сбил поезд, следовавший из Нары в Москву.

Пострадавший погиб на месте. По данному факту проводится доследственная проверка.

— Западное МСУТ СК России призывает граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, не подвергать опасности свою жизнь! — предупредили в ведомстве.