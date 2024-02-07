Молодого человека насмерть сбил поезд на станции Очаково
Молодой человек погиб на железнодорожной станции Очаково. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте СК России в среду, 7 февраля.
По информации ведомства, трагедия произошла вечером 6 февраля. Молодой человек 2001 года рождения переходил пути в неположенном месте. В какой-то момент его сбил поезд, следовавший из Нары в Москву.
Пострадавший погиб на месте. По данному факту проводится доследственная проверка.
— Западное МСУТ СК России призывает граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, не подвергать опасности свою жизнь! — предупредили в ведомстве.
Похожая трагедия произошла на станции МЦД Дегунино. Электричка насмерть сбила двух мужчин, переходивших пути в неположенном месте.