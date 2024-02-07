Маленькую девочку похитили и продали на рынке в Нигерии за 50 тысяч рублей

В Нигерии горничная похитила маленькую девочку и продала ее на рынке. Об этом сообщает издание Punch.

© Lenta.ru

Инцидент произошел в нигерийском городе Икороду. Горничная, которую родители младенца наняли в агентстве подбора персонала, сбежала с ним, после чего попыталась продать его за 800 тысяч найр (около 50 тысяч рублей). Один из посетителей рынка заметил ее и рассказал об этом в соцсети X (Twitter).

Вскоре о происходящем узнали в полиции. К тому времени, когда горничную нашли, она успела продать ребенка. Позднее девочку обнаружили на рынке без присмотра. Покупатель успел скрыться, сейчас его разыскивают.

Младенец был немедленно спасен полицией и затем возвращен родителям после того, как те его опознали. Предпринимаются усилия с целью задержания покупателя, который пока остается в бегах