Мужчина избил соседку, пытающуюся спасти оставленных в подъезде котят

Жительница Алтайского края много лет борется с необъяснимой агрессией со стороны соседа и помогает бездомным животным. Об этом сообщает kp.ru.

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Юлия Неволина из Бийска стала помогать кошкам, которых кто-то подкинул к подъезду ее дома. Она уже давно занимается спасением животных, попавших в беду. Недавно сосед девушки, не одобряющий ее волонтерскую деятельность, проходил мимо и внезапно ударил по лицу. В тот момент пострадавшая собиралась доставать кошек, прятавшихся в углублениях около подвала.

По словам Неволиной, конфликт с мужчиной назревал уже давно. Единожды применив к соседке физическую силу, он не успокоился и 31 января вновь напал на нее. Тогда она была с сестрой, но агрессор не смутился и нанес ей не меньше 50 ударов. Родственница Юлии также пострадала, сейчас зоозащитницы находятся на больничном и надеются привлечь нападавшего к ответственности.

«Я очень сильно переживаю, боюсь даже спать», — говорит пострадавшая.

Она утверждает, что продолжает опасаться за собственную жизнь, и изучает возможность смены места жительства.