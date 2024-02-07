Трое школьников избили на уроке одноклассника до потери сознания в Воронеже

В Воронеже шестиклассники избили одноклассника на уроке физкультуры. По словам матери пострадавшего, учитель давал задание девочкам и якобы не заметил, что на мальчика напали. После избиения он отвел ребенка в медпункт, медсестра позвонила родителям и отпустила школьника домой. В итоге ребенку стало хуже, мальчик потерял сознание, его госпитализировали.