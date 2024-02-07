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В Нижневартовске мужчина напал на подростка с кулаками из-за его шалости

В Нижневартовске прохожие увидели, как автомобилист избил школьника за шалость. Об этом сообщает Ura.ru.

Автомобилист из ХМАО избил подростка, попавшего снежком в его машину
© РИА Новости

По словам очевидцев, инцидент произошел накануне около магазина «Зернышко» на Спортивной улице.

«Мужчина вышел из машины и начал бить ребенка за то, что тот случайно попал снежком в машину. Ему лет 14 на вид», — рассказал свидетель произошедшего.

В УМВД России по ХМАО ситуацию пока не комментировали.

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