В Москве таксист избил пьяного пассажира

Водитель такси, напавший на нетрезвого пассажира в Москве, стал фигурантом уголовного дела о разбое
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками и участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Академическому району задержали по подозрению в разбойном нападении 44-летнего ранее судимого жителя Подмосковья, работающего водителем такси.
Предварительно установлено, что между ним и нетрезвым пассажиром на Проспекте 60-летия Октября произошёл конфликт. В ходе перебранки таксист нанёс 34-летнему мужчине множество телесных повреждений в область головы, после чего, забрав у потерпевшего дорогостоящий телефон, высадил его и скрылся.
Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Врачи незамедлительно доставили его в лечебное учреждение.
Следствием ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Водитель такси, напавший на нетрезвого пассажира в Москве, стал фигурантом уголовного дела о разбое
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