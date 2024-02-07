В Москве таксист избил пьяного пассажира

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками и участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Академическому району задержали по подозрению в разбойном нападении 44-летнего ранее судимого жителя Подмосковья, работающего водителем такси.

Предварительно установлено, что между ним и нетрезвым пассажиром на Проспекте 60-летия Октября произошёл конфликт. В ходе перебранки таксист нанёс 34-летнему мужчине множество телесных повреждений в область головы, после чего, забрав у потерпевшего дорогостоящий телефон, высадил его и скрылся.

Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Врачи незамедлительно доставили его в лечебное учреждение.