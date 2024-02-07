Один человек погиб при пожаре на многоуровневой парковке в Москве

В столичной прокуратуре подтвердили факт возгорания на многоуровневой парковке в Юго-Восточном административном округе Москвы.

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Напомним, на Волжском бульваре в 9-этажном здании, где расположена многоярусная парковка, произошел пожар, площадь которого составила около 15 кв. м, сообщил ранее источник «Звезды».

В прокуратуре Москвы добавили, что в результате ЧП погиб один человек. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.