Один человек погиб при пожаре на парковке в Москве

В среду, 7 февраля, на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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В результате пожара погиб человек. Причина возгорания пока неизвестна, специалисты начали пожарно-техническую экспертизу.

Из-за пожара проведут процессуальную проверку, ее ход проконтролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что пожар произошел на площади в 15 квадратных метров. Пожарные спасли и передали врачам одного человека. Он ли стал жертвой пожара, источник агентства не уточнил.