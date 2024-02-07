Один человек погиб при пожаре на парковке в Москве

На московской парковке произошел пожар
В среду, 7 февраля, на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В результате пожара погиб человек. Причина возгорания пока неизвестна, специалисты начали пожарно-техническую экспертизу.
Из-за пожара проведут процессуальную проверку, ее ход проконтролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.
Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что пожар произошел на площади в 15 квадратных метров. Пожарные спасли и передали врачам одного человека. Он ли стал жертвой пожара, источник агентства не уточнил.
Ранее пожар произошел в здании в центре Москвы на улице Гиляровского, 29. Огонь охватил второй этаж административного здания, где ранее располагался столичный комитет партии КПРФ. В последнее время здание находилось на реконструкции, в нем загорелись стройматериалы.