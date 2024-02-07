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На московской парковке произошел пожар

В среду, 7 февраля, на многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Один человек погиб при пожаре на парковке в Москве
© Пресс-служба прокуратуры города Москвы

В результате пожара погиб человек. Причина возгорания пока неизвестна, специалисты начали пожарно-техническую экспертизу.

Из-за пожара проведут процессуальную проверку, ее ход проконтролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.

Сразу несколько машин загорелись на парковке ТЦ в Москве

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что пожар произошел на площади в 15 квадратных метров. Пожарные спасли и передали врачам одного человека. Он ли стал жертвой пожара, источник агентства не уточнил.

Ранее пожар произошел в здании в центре Москвы на улице Гиляровского, 29. Огонь охватил второй этаж административного здания, где ранее располагался столичный комитет партии КПРФ. В последнее время здание находилось на реконструкции, в нем загорелись стройматериалы.

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