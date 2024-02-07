В Иркутске подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом

"В Иркутске полицейские проводят проверку по факту инцидента в школе. Накануне в дежурную часть отдела полиции поступило телефонное сообщение от директора общеобразовательного учреждения о том, что в школе во время урока старшеклассники продемонстрировали предмет, визуально похожий на пистолет. <…> В настоящий момент один из участников инцидента задержан и находится под стражей, двое задержанных отпущены. <…> При личном досмотре у юноши изъяли пневматический пистолет", - говорится в сообщении ГУ МВД.