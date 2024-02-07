СМИ: появились последние слова экипажа сбитого Ил-76 перед падением

Непосредственно перед ударом зенитной ракеты по самолету Ил-76 в Белгородской области экипаж успел сообщить командованию на земле об облучении их техники радаром противника. Это сообщение стало последним для команды. Об этом рассказал военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков. Он добавил, что это в очередной раз подтверждает причастность Киева и стран Запада к удару по самолету.

«Примерно за одну-две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 его экипаж успел доложить на землю, что системы оповещения самолета зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт. Это еще одно свидетельство того, что поражение самолета стало итогом спецоперации, заранее разработанной западными кураторами киевского режима», — отметил Алексей Леонков в разговоре с РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что раз радар облучил Ил-76 только за несколько минут перед самим ударом, то это дает понять, что зенитно-ракетный комплекс получал координаты со стороны, через западную передачу данных Link-16. Иначе бы радар захватил самолет заранее. То есть, удар был произведен не случайно, подытожил аналитик.