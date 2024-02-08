В Сочи остановили работу 23 электрички из-за сбоя движения поездов

В четверг в Сочи временно приостановлено движение 23 пригородных поездов, что связано со сбоем в железнодорожном сообщении.

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Как сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства города-курорта, приостановлено движение семи электричек по маршруту "Туапсе - Имеретинский курорт", шести составов "Имеретинский курорт - Сочи", четырех "Аэропорт - Туапсе", а также по одной "Сочи - Аэропорт", "Аэропорт - Адлер" и "Адлер - Аэропорт".

Уточняется, что пригородные поезда отменили на ближайшие сутки.

Накануне первый поезд прошел по железнодорожному перегону Дагомыс - Лоо, который был закрыт из-за мощного селя, завалившего рельсы.