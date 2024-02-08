В Сочи остановили работу 23 электрички из-за сбоя движения поездов
В четверг в Сочи временно приостановлено движение 23 пригородных поездов, что связано со сбоем в железнодорожном сообщении.
Как сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства города-курорта, приостановлено движение семи электричек по маршруту "Туапсе - Имеретинский курорт", шести составов "Имеретинский курорт - Сочи", четырех "Аэропорт - Туапсе", а также по одной "Сочи - Аэропорт", "Аэропорт - Адлер" и "Адлер - Аэропорт".
Уточняется, что пригородные поезда отменили на ближайшие сутки.
Накануне первый поезд прошел по железнодорожному перегону Дагомыс - Лоо, который был закрыт из-за мощного селя, завалившего рельсы.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник из-за ливней на пути со склонов рухнули тысячи кубометров грунта, камней и деревьев.