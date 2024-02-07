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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Курильске

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,0 неподалеку от города Курильск на острове Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов.

В Курильске произошло землетрясение
© depositphotos.com

Согласно информации службы, эпицентр землетрясения находился в 121 км к юго-востоку от населенного пункта. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39,9 км. В отчете указывается, что большинство крупных землетрясений вдоль Курило-Камчатской дуги происходят на малых или средних глубинах. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.

Курильск - единственный город на всем острове Итуруп, там проживает порядка 2,5 тыс. человек. В январе сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара. Тряска ощущалась в Сочи, Туапсе и Адыгее. Местные жители рассказали, что перед толчками слышали гул, в квартирах начали двигаться стулья, "затарахтели" аквариумы. В Краснодаре некоторые работодатели эвакуировали людей из многоэтажных зданий. По словам геолога Татьяны Любимовой, для региона это редкое явление.

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