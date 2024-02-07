В Курильске произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,0 неподалеку от города Курильск на острове Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов.

Согласно информации службы, эпицентр землетрясения находился в 121 км к юго-востоку от населенного пункта. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39,9 км. В отчете указывается, что большинство крупных землетрясений вдоль Курило-Камчатской дуги происходят на малых или средних глубинах. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.