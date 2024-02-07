Выяснились подробности содержания Блиновской в СИЗО

В настоящее время блогерша Елена Блиновская находится в московском СИЗО-6. По словам источника РИА Новости, ее сокамерницами стали ученые.

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«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки - доктор наук и кандидат наук», - сообщил собеседник издания.

А после добавил, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.

Напомним, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов — на данный момент сумма долга перед ФНС приближается к 1,5 миллиардам рублей. В изолятор суд отправил 42-летнюю предпринимательницу за нарушение условий домашнего ареста.