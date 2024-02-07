Выяснились подробности содержания Блиновской в СИЗО

Выяснились, с кем Блиновская сидит в СИЗО
В настоящее время блогерша Елена Блиновская находится в московском СИЗО-6. По словам источника РИА Новости, ее сокамерницами стали ученые.
«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки - доктор наук и кандидат наук», - сообщил собеседник издания.
А после добавил, что зачастую соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.
Напомним, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов — на данный момент сумма долга перед ФНС приближается к 1,5 миллиардам рублей. В изолятор суд отправил 42-летнюю предпринимательницу за нарушение условий домашнего ареста.
Ранее появилась информация, что в СИЗО у Блиновской случился нервный срыв, у нее началась депрессия и женщина даже потеряла за неделю сразу несколько килограммов. Однако ее адвокат это опроверг.
Кто такая Елена Блиновская? За что блогер должна полтора миллиарда рублей и почему ее отправили в СИЗО