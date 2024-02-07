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СМИ: в Хомсе в Сирии произошли взрывы

Звуки взрывов были слышны в городе Хомс в Сирии. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

СМИ: в Хомсе в Сирии прогремели взрывы
© РИА Новости

Подробности произошедшего уточняются. По предположению радиостанции, речь может идти об обстреле.

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