СМИ: в Хомсе в Сирии прогремели взрывы

СМИ: в Хомсе в Сирии произошли взрывыТАССиещё 107 февраля, 01:00Звуки взрывов были слышны в городе Хомс в Сирии. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.© РИА НовостиПодробности произошедшего уточняются. По предположению радиостанции, речь может идти об обстреле.США мстят за базу в Иордании, нанося удары по целям в Ираке и СирииПроисшествияГорячая новостьСирийская Арабская Республика6Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиВ Москве к выходным ожидается морозная погодаСМИ: в Хомсе в Сирии произошли взрывыНебензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску