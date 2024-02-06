Аэропорт Саранска возобновил работу после ЧП с лайнером

Аэропорт Саранска полностью восстановил работу после инцидента, случившегося в понедельник вечером, когда приземлившийся самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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В числе пассажиров лайнера были заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, а также другие тренеры, телекомментаторы и журналисты, прилетевшие в город для работы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

Нештатная ситуация с самолетом Superjet авиакомпании "Россия" произошла в 20.34. После посадки воздушное судно, на борту которого находились 87 пассажиров и шесть членов экипажа, съехало с ВПП вправо на десять метров и оказалось в сугробе.

К счастью, никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений. Отстегнуть ремни и покинуть салон пассажиры смогли лишь спустя полчаса, когда спецтехника расчистила снег.

"Красота, хорошая погода. Прилетели в сугроб!" - шутили они, делясь видеокадрами с места происшествия. Тем временем прибыли экстренные службы и правоохранители, которые начали проверку по факту ЧП.

Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов заверил, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров: в здании аэровокзала была оперативно организована мобильная приемная.

"К работе приступила комиссия для выяснения причин произошедшего", - заверил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Предварительную причину случившегося озвучили представители авиакомпании-перевозчика: по их мнению, ЧП произошло из-за ненадлежащего состояния взлетно-посадочной полосы. Сразу после резонансного инцидента аэропорт был временно закрыт, следующий рейс в Москву отменен. Вылететь в столицу саранские пассажиры смогли из пензенского аэропорта, куда их доставили автобусом.