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Мужчину смыло в море во время шторма в Сочи

В Сочи мужчина пренебрег действующим в течение нескольких дней штормовым предупреждением, забрался на волнорез и был смыт в море огромной волной. Деловая газета "Взгляд"

По данным издания, мужчина находился на побережье популярного курортного города во время шторма, порывы ветра в этот момент достигали 30 метров в секунду. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, турист вышел на край волнореза и начал делать селфи. Lenta.ru

Отмечается, что он чудом остался цел и смог выбраться на берег. Газета.Ru

Мужчину смыло в море во время шторма в Сочи
© РИА Новости
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