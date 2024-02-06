Мужчину смыло в море во время шторма в Сочи

В Сочи мужчина пренебрег действующим в течение нескольких дней штормовым предупреждением, забрался на волнорез и был смыт в море огромной волной. Деловая газета "Взгляд"

По данным издания, мужчина находился на побережье популярного курортного города во время шторма, порывы ветра в этот момент достигали 30 метров в секунду. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, турист вышел на край волнореза и начал делать селфи. Lenta.ru