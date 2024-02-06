Экс-банкира Конаныхина объявили в международный розыск
Бывшего российского банкира Александра Конаныхина объявили в международный розыск за призывы к терроризму. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По данным агентства, Конаныхину заочно предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к терроризму. Кроме того Лефортовский суд Москвы по той же причине заочно арестовал экс-банкира на два месяца с момента задержания.
«В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия за рубежом, он был объявлен сначала в межгосударственный, а затем и в международный розыск», — отметили в правоохранительных органах.
Напомним, что Конаныхин является одним из первых банкиров постсоветской России, он владел Всероссийским биржевым банком.
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