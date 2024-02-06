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Экс-банкира Конаныхина объявили в международный розыск

Бывшего российского банкира Александра Конаныхина объявили в международный розыск за призывы к терроризму. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Экс-банкира Конаныхина объявили в международный розыск
© РИА Новости

По данным агентства, Конаныхину заочно предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к терроризму. Кроме того Лефортовский суд Москвы по той же причине заочно арестовал экс-банкира на два месяца с момента задержания.

«В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия за рубежом, он был объявлен сначала в межгосударственный, а затем и в международный розыск», — отметили в правоохранительных органах.

Напомним, что Конаныхин является одним из первых банкиров постсоветской России, он владел Всероссийским биржевым банком.

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