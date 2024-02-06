На курорте в Сочи сошла лавина

На горнолыжном курорте «Газпром Поляна» в Сочи во время катания отдыхающих сошел пласт снега, никто серьезно не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Там уточнили, что лавина сошла во время дневного катания на Лауре в районе горнолыжных трасс F. Под снегом оказались шестеро отдыхающих, их оперативно нашли и откопали спасатели.

«При природном явлении никто не пострадал. Жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает», — подчеркнули в пресс-службе «Газпром Поляна».