В Японии во льдах оказались заблокированы 12 косаток
Млекопитающие не могут самостоятельно освободиться.
В Telegram-каналах сообщается, что среди этой группы три-четыре детёныша. По информации телеканала NHK, инцидент произошёл у побережья японского острова Хоккайдо.
В 2005 году примерно в этой же местности была похожая история. Тогда большинство заблокированных косаток погибли.
Известно также, что активисты из общества «Друзья океана» готовят обращение в МИД, чтобы Россия помогла Японии провести спасательную операцию.