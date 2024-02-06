В Японии во льдах оказались заблокированы 12 косаток

Млекопитающие не могут самостоятельно освободиться.

В Telegram-каналах сообщается, что среди этой группы три-четыре детёныша. По информации телеканала NHK, инцидент произошёл у побережья японского острова Хоккайдо.

В 2005 году примерно в этой же местности была похожая история. Тогда большинство заблокированных косаток погибли.