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Yomiuri: Стая косаток борется за жизнь, застряв во льдах на севере Японии

Стая косаток, в которой насчитывается 16–17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщила газета Yomiuri. Вечерняя Москва

По ее данным, кадры с косатками, которые погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки, с помощью дрона заснял местный исследователь в 1 км от побережья. Съемка показала, что группа включает в себя как взрослых животных, так и детенышей. ТАСС

Этот вид косаток занесен в Красную книгу РФ, они обитают в Охотском море, и потеря такой большой группы может отразиться на численности всей популяции, заявил эколог Дмитрий Лисицын. Vse24.ru

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