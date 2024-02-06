Стая косаток, в которой насчитывается 16–17 особей, оказалась заблокированной в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо на севере Японии . Об этом во вторник, 6 февраля, сообщила газета Yomiuri. Вечерняя Москва

По ее данным, кадры с косатками, которые погружались под воду и всплывали на поверхность в попытках выбраться из ловушки, с помощью дрона заснял местный исследователь в 1 км от побережья. Съемка показала, что группа включает в себя как взрослых животных, так и детенышей. ТАСС