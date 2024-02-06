Журналист раскрыл детали аварии Superjet с Тарасовой

Я открыл карты и увидел, что мы где-то на краю аэропорта. Сначала я подумал, что мы не долетели до него, а потом я все-таки разглядел ВПП под кучей снега. Она была вся засыпана. Паники вообще не было, просто спокойно люди начали обсуждать, что случилось. Никто не кричал, не орал, не бегал. Татьяна Тарасова сидела в начале салона самолета, а я — в самом конце. Мы выходили через заднюю дверь, то есть она выходила самая последняя, — добавил журналист.