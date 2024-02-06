В Черкесске участники свадебного кортежа открыли огонь из автоматов

В Черкесске сын председателя местной азербайджанской диаспоры вместе со своими друзьями устроил стрельбу на улицах города. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным Shot, Кемал Ахмедов отмечал свадьбу одного из своих друзей. Кортеж из нескольких дорогих иномарок с азербайджанскими флагами остановился у ресторана, из машин вышли молодые люди с пистолетами и автоматами и начали стрелять в воздух. Спустя некоторое время полиция задержала 10 человек из кортежа. Составлены протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции, материалы дела переданы в суд.

До этого в Краснодаре двое мужчин поссорились из-за парковочного места у школы, один из них распылил на оппонента газовый баллончик, а через некоторое время — обстрелял его автомобиль из пистолета.