Отставной полковник сел на два года за попытку купить секреты у сотрудника ФСБ

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы полковника полиции в отставке Владимира Василенко, пытавшегося купить у сотрудника ФСБ секретные данные. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ («Дача взятки»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей и лишил права занимать должности на госслужбе три года после отбытия срока.

Аналогичное наказание получил второй фигурант дела — военнослужащий Родион Голенков за посредничество в передаче денег. Он оштрафован на 150 тысяч рублей.

По данным ФСБ, в ноябре 2022 года был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого военный пытался подкупить сотрудника спецслужбы. После его задержания был взят Василенко. Они хотели получить за денежное вознаграждение сведения из базы данных и информационных ресурсов ФСБ России.