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Российские подростки устроили «голую» вечеринку на глазах у родителей

В Уфе подростки устроили непристойную вечеринку в честь дня рождения 15-летней подруги на глазах у родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Российские подростки устроили «голую» вечеринку на глазах у родителей
© РИА Новости

По информации Telegram-канала, "голая" вечеринка состоялась в честь дня рождения дочери предпринимательницы, занимающейся лесоматериалами. Сообщается, что несовершеннолетние были откровенно одеты и вели себя бесстыдно в ходе мероприятия.

На кадрах с вечеринки видно молодого человека с косметикой на лице. При этом, по данным Mash Batash, на мероприятии присутствовали родители подростков.

До этого в Петербурге подросток попал в реанимацию после вечеринки с одноклассниками. Предположительно, причиной стало отравление наркотическим веществом.

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