Российские подростки устроили «голую» вечеринку на глазах у родителей

В Уфе подростки устроили непристойную вечеринку в честь дня рождения 15-летней подруги на глазах у родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, "голая" вечеринка состоялась в честь дня рождения дочери предпринимательницы, занимающейся лесоматериалами. Сообщается, что несовершеннолетние были откровенно одеты и вели себя бесстыдно в ходе мероприятия.

На кадрах с вечеринки видно молодого человека с косметикой на лице. При этом, по данным Mash Batash, на мероприятии присутствовали родители подростков.