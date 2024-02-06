Полсотни полицейских одновременно ушли в отставку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за две недели около полусотни полицейских ушли в отставку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

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По их данным, это рекордное количество рапортов на увольнение в уральской полиции. Однако экс-правоохранители без проблем находят работу вне силовых структур.

В УМВД по Екатеринбургу прокомментировали данную новость. Там заявляют, что большинство уволившихся сотрудников просто вышли на пенсию по выслуге лет, а остальная часть перевелась на другие должности в МВД.