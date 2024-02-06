Пьяный россиянин попал под грузовой поезд и выжил
В Гатчине на юге Ленобласти нетрезвый мужчина попал под поезд, когда переходил пути в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России на транспорте по СЗФО.
Мужчина переходил железнодорожные пути около станции "Гатчина-Товарная-Балтийская", пьяный россиянин не услышал предупреждающих сигналов машиниста и попал под товарный поезд.
54-летний пешеход чудом выжил, его доставили с травмами в ближайшую больницу. Установить личность пострадавшего пока не удалось.
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