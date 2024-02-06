Мощный взрыв прогремел на заводе в Индии, погибли 11 человек

Жертвами взрыва на пиротехническом заводе в Индии стали 11 человек, сообщает издание Times of India. Ранее сообщалось о шести погибших.

«По меньшей мере 11 человек погибли», - говорится в сообщении.

Часть людей погибла из-за давки, которая началась после того, как прогремел взрыв, пишет газета.

ЧП произошло на производстве в деревне Бейрагар индийского штата Мадхья-Прадеж, пишет Sputnik.