В Казани из-за снега обрушилась крыша здания, погиб человек

У производственного здания в Казани обрушилась часть крыши, погиб человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Татарстан.

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Крыша обрушилась у здания ООО «Втормет» на улице Тэцевская, обрушение произошло из-за снеговой нагрузки, сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Из здания самостоятельно смогли выбраться 39 человек. Погиб мужчина 1989 года рождения. Его тело нашли спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России. К ликвидации последствий привлекли 36 человек и 11 единиц техники, региональная прокуратура начала проверку.