Мечтавшую устроить стрельбу в школе восьмиклассницу задержали

По данным Telegram-канала, 14-летняя девочка хорошо училась и не имела проблем в общении с одноклассниками. Она не интересовалась оружием, но часто посещала сайты, посвященные школьным стрелкам, и смотрела тематические видео. В августе прошлого года девочка завела дневник, в котором написала, что мечтает расправиться с ненавистным ей отцом. Мать школьницы увидела заметку, но объяснила ее излишней эмоциональностью дочери и ее недавней ссорой с родителем.