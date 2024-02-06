В Башкирии жестоко избили потерявшего сознание мужчину

В российском регионе жестоко избили потерявшего сознание мужчину
В Башкирии жестоко избили мужчину, потерявшего сознание от первого удара. Об этом сообщает Telegram-канал "Честно Говоря".
По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Нефтекамск. На кадрах с места происшествия видно как к мужчине подходит толпа молодых людей, и один из них бьет его по лицу. После того как пострадавший упал и, предположительно, потерял сознание, нападавший продолжает его избивать.
Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.
До этого в Перми студент техникума избил стулом преподавателя физкультуры за отказ убирать пропуски по учебе. Педагог пытался успокоить учащегося.
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