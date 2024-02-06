Заказавшего через интернет 250 кг прегабалина мужчину задержали в Москве

«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, а также Центральной оперативной, Приволжской оперативной и Самарской таможен задержали москвича, заказавшего по интернету 250 кг сильнодействующего вещества прегабалин на 23 млн руб. Заказ 25-летний житель столицы оформил через иностранный мессенджер. В Россию груз прибыл из Казахстана в фуре, перевозившей одежду, бытовую химию и технику. После пересечения границы грузовик следовал уже под контролем оперативников. В Московской области при получении товара перед собственным домом мужчина был задержан. Он признался, что планировал продавать прегабалин во всех регионах России», – говорится в сообщении.