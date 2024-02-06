В Краснодаре к ответственности привлекли девушек, записавших свой поцелуй в общественном месте на камеру. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

5 февраля в сети появилось видео из пиццерии. Две девушки обменялись в кадре кольцами, а затем поцеловались. Публикацией заинтересовались полицейские. Сегодня стало известно, что правоохранители установили личности героинь ролика, и девушки извинились за пост.

"Я извиняюсь перед всеми, кто думает, что мы [выступаем в поддержку] ЛГБТ. Мы против этой темы, мы сами не ожидали, что так произойдет", - утверждает на видео девушка.

Она утверждает, что целью ролика "был хайп" и привлечение новых подписчиков.

Сотрудник полиции уточнил у второй задержанной, понимает ли она, что "поцелуй взасос" мог повредить психике несовершеннолетних. 19-летняя девушка заявила, что не думала об этом, и назвала происходящее на видео шуткой.