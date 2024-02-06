Полицейские заставили извиниться на камеру девушек, поцеловавших в краснодарской пиццерии
В Краснодаре к ответственности привлекли девушек, записавших свой поцелуй в общественном месте на камеру. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.
5 февраля в сети появилось видео из пиццерии. Две девушки обменялись в кадре кольцами, а затем поцеловались. Публикацией заинтересовались полицейские. Сегодня стало известно, что правоохранители установили личности героинь ролика, и девушки извинились за пост.
"Я извиняюсь перед всеми, кто думает, что мы [выступаем в поддержку] ЛГБТ. Мы против этой темы, мы сами не ожидали, что так произойдет", - утверждает на видео девушка.
Она утверждает, что целью ролика "был хайп" и привлечение новых подписчиков.
Сотрудник полиции уточнил у второй задержанной, понимает ли она, что "поцелуй взасос" мог повредить психике несовершеннолетних. 19-летняя девушка заявила, что не думала об этом, и назвала происходящее на видео шуткой.
Как уточняется, на 24-летнюю горожанку, сделавшую предложение своей подруге, составили два административных протокола. Ее обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, девушке грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей. Ее 19-летнюю приятельницу также собираются оштрафовать по этой статье на 100 тыс. рублей. Нарушительницы КоАП пообещали, что такое больше не повторится. ￼