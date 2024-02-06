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Уголовное дело завели после частичного обрушения дома в Севастополе

Следственный комитет Крыма и Севастополя возбудил уголовное дело после инцидента в доме на улице Леваневского, 18, где, по предварительной информации, взорвался газовый баллон. Об этом говорится на сайте СК.

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Севастополе
© ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Дело завели по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что в результате происшествия обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажом, где было нежилое помещение. Пострадавших нет.

Инцидент на Леваневского произошел утром 6 февраля. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, помещение, над которым случилось обрушение, — бывшее кафе "Арктика". По поручению главы города директор департамента общественной безопасности занялся координацией работы всех оперативных служб. Жильцов верхних этажей дома эвакуировали.

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