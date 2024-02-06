Пожар вспыхнул в старом здании в центре Москвы, находящемся на реконструкции. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах пишет ТАСС.

Здание находится на Никольской улице, недалеко от Красной площади и Кремля.

«Пожар произошел в доме номер 4 по Никольской улице. Очаг находится на втором этаже, из окон третьего этажа наблюдается черный дым», - пояснил источник в оперативных службах.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.