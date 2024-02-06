Квартиру россиянина затопило из-за «извержения» унитаза

В Зеленограде (Москва) одну из квартир затопило из-за поломки сантехники. Об этом сообщает "Инфопортал Зеленограда".

Инцидент произошел 4 февраля в шестом микрорайоне, на первом этаже корпуса 611. На кадрах, сделанных собственником, вода с пеной быстрыми толчками выплескивается из унитаза, затапливая все вокруг.