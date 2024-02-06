МВД сообщило о задержании устроивших стрельбу на свадьбе в Черкесске гостей

Сотрудники полиции остановили колонну автомобилей на выезде из Черкесска и задержали десять человек, устроивших стрельбу в составе свадебного кортежа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, всем задержанным гостям азербайджанской свадьбы от 18 до 26 лет. Большинство из них являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. С мест происшествия силовики изъяли предметы, схожие с пистолетами и автоматическим оружием, и большое количество патронов.

В отношении злоумышленников составлены протоколы по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника силовых структур») КоАП РФ, сейчас они находятся в специальном помещении для содержания задержанных лиц. В их действиях сотрудники правоохранительных органов также усмотрели признаки хулиганства, уточняет МВД.