Журналистку Баронову оштрафовали за участие в несанкционированном пикете

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей журналистку Марию Баронову за участие в несанкционированном пикете, передает корреспондент ТАСС.

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"Назначить Бароновой штраф в размере 50 тыс. рублей", - огласила постановление судья.

Баронова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Согласно материалам дела, Баронова 30 ноября 2023 года вышла на пикет на Красную площадь.