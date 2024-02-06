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Мужчина повздорил со школьником на остановке и распылил ему в глаза газ из баллончика

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, по вине которого пострадал 16-летний школьник. Об этом сообщает 78.ru.

В Петербурге поймали мужчину, который распылил газ из баллончика в лицо подростку
© РИА Новости

30 января в больницу в состоянии средней тяжести обратился ученик 10 класса. Врачи выявили у юноши контактный дерматит и оказали необходимую помощь. От госпитализации несовершеннолетний отказался и заявил, что резь в глазах у него появилась после того, как незнакомец брызнул ему в лицо из газового баллончика. Оказалось, что конфликт между ним и взрослым мужчиной произошел на автобусной остановке в поселке Петро-Славянка.

Причину инцидента сейчас выясняют правоохранители. К настоящему времени 40-летний подозреваемый был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В его отношении возбудили уголовное дело. Как уточняется, мужчина уже имеет судимость умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

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