В Петербурге поймали мужчину, который распылил газ из баллончика в лицо подростку

30 января в больницу в состоянии средней тяжести обратился ученик 10 класса. Врачи выявили у юноши контактный дерматит и оказали необходимую помощь. От госпитализации несовершеннолетний отказался и заявил, что резь в глазах у него появилась после того, как незнакомец брызнул ему в лицо из газового баллончика. Оказалось, что конфликт между ним и взрослым мужчиной произошел на автобусной остановке в поселке Петро-Славянка.