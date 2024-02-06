Арбитражный суд начал рассматривать иск Блиновской

По делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей в 2023 году блогерше назначили домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью. 22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор N6 "Печатники" - следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых якобы был свидетель по делу. По версии обвинения, блогерша общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Блиновской грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.