Россиянина отправили под суд за уклонение от армии

В Саратовской области суд рассмотрит дело 19-летнего местного жителя об уклонении от призыва на службу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, юноша не хотел служить в армии, поэтому он с ноября 2022 года по апрель 2023 года не приходил в военкомат для проведения мероприятий, связанных с призывом. При этом его неоднократно уведомляли о необходимости явки и последствиях уклонения.