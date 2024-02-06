В Уфе неизвестный стрелял по прохожим

В Уфе местные жители пожаловались на неизвестного мужчину, который открыл стрельбу по прохожим на улице Габдуллы Амантая. Об этом сообщает издание UTV.ru со ссылкой на очевидцев.

По данным СМИ, мужчина вышел на балкон дома N9/1 и несколько раз выстрелил в сторону, проходящих под окнами школьников.

"Моя дочка вместе с подругой шла как раз под окнами. Говорит, что какой-то дяденька вышел и начал стрелять в их сторону. Они убежали", - рассказала собеседница издания.