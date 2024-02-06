$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

В Уфе неизвестный стрелял по прохожим

В Уфе местные жители пожаловались на неизвестного мужчину, который открыл стрельбу по прохожим на улице Габдуллы Амантая. Об этом сообщает издание UTV.ru со ссылкой на очевидцев.

В Уфе неизвестный стрелял по прохожим
© РИА Новости

По данным СМИ, мужчина вышел на балкон дома N9/1 и несколько раз выстрелил в сторону, проходящих под окнами школьников.

"Моя дочка вместе с подругой шла как раз под окнами. Говорит, что какой-то дяденька вышел и начал стрелять в их сторону. Они убежали", - рассказала собеседница издания.

По словам уфимки, также в тот момент мимо проходила женщина с ребенком - она вызвала на место ЧП полицию.

Происшествия
Уфа
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости