Три человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в Сочи
Три человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в пункте быстрого питания в Сочи.
«Помещение быстрого питания: произошёл хлопок газовоздушной смеси без возгорания, несущие конструкции не пострадали... Погибших нет, пострадали три человека», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пострадавших госпитализировали, их личности устанавливаются.
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