Самолет наехал на человека в аэропорту Гонконга

Сотрудник наземной службы международного аэропорта Гонконга погиб после того, как, предположительно, был сбит самолетом во время его буксировки. Об этом сообщила гонконгская радиостанция RTHK.

По ее данным, полиция Гонконга получила сообщение об инциденте около 03:00 ночи по местному времени (22:00 понедельника мск).

Предварительное расследование показало, что погибший - 34-летний рабочий - был пассажиром тягача, за рулем которого находился его 60-летний коллега. Как отмечается, мужчина выпал из транспортного средства и, предположительно, был сбит самолетом.

Сообщается, что водитель тягача заметил пропажу коллеги и позже обнаружил его лежащим на рулежной дорожке западного перрона аэропорта. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 34-летнего мужчины. Полиция временно классифицировала инцидент как дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.