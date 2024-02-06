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Самолет наехал на сотрудника наземной службы в аэропорту Гонконга

Сотрудник наземной службы международного аэропорта Гонконга погиб после того, как, предположительно, был сбит самолетом во время его буксировки. Об этом сообщила гонконгская радиостанция RTHK.

Самолет наехал на человека в аэропорту Гонконга
© РИА Новости

По ее данным, полиция Гонконга получила сообщение об инциденте около 03:00 ночи по местному времени (22:00 понедельника мск).

Предварительное расследование показало, что погибший - 34-летний рабочий - был пассажиром тягача, за рулем которого находился его 60-летний коллега. Как отмечается, мужчина выпал из транспортного средства и, предположительно, был сбит самолетом.

Сообщается, что водитель тягача заметил пропажу коллеги и позже обнаружил его лежащим на рулежной дорожке западного перрона аэропорта. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 34-летнего мужчины. Полиция временно классифицировала инцидент как дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По данным радиостанции, администрация аэропорта заявила, что в момент инцидента молодой человек, вероятно, не был пристегнут ремнями безопасности. Руководство аэропорта также выразило соболезнования семье погибшего и заявило о готовности оказать помощь.

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