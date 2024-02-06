Трехлетний мальчик потерял сознание во время ужина из-за сосиски

На Рождественской улице на юго-востоке Москвы трехлетний мальчик потерял сознание из-за съеденной во время ужина сосиски. Об этом стало известно MK.RU.

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По информации издания, инцидент произошел накануне вечером. Ребенок ел сосиску и внезапно подавился. Родители оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи не сумели спасти мальчика.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу с отравлением.