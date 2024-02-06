На Камчатке снизили размер компенсаций погибшим в туре на вулкан

Сегодня вступил в силу приговор в отношении директора новосибирской турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей в 2022-м восхождение на Ключевскую Сопку, которое закончилось трагедией – погибли 9 человек. В ноябре прошлого года Андрей Степанов получил 4 года колонии общего режима – его осудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель нескольких лиц». Кроме того, ему запрещено заниматься туроператорской и турагентской деятельностью на протяжении 3 лет и он обязан выплатить компенсации от 500 тыс. до 2 млн руб. родственникам погибших туристов.

В апелляции, которую накануне рассмотрел Камчатский краевой суд, адвокаты просили суд снизить срок заключения и размеры гражданских исков. «Сторона защиты обратила внимание, что против реального лишения свободы выступали также и двое туристов, выживших при восхождении. Кроме этого, адвокат представил суду десятки ходатайств о проявлении снисхождения к бывшему руководителю фирмы», – сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что их направили мать, бывшая супруга, родственники, знакомые, а также туристы, которые путешествовали с компанией осужденного в предыдущие годы.

Однако суд оставил приговор без изменений – Андрею Степанову придется провести в колонии еще около 3 лет. Уменьшились лишь размеры компенсаций по гражданским искам, хотя оставшаяся сумма впечатляет – в общей сложности Андрею Степанову придется выплатить 17,5 млн руб.

Еще один обвиняемый по громкому делу – выживший проводник-инструктор Иван Алабугин. Суд над ним должен пройти в Петропавловске-Камчатском в ближайшее время. При этом в отличие от Андрея Степанова Алабугин свою вину не признал.