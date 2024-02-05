В Москве на улице нашли чемодан с 25 крысами

В Москве неизвестные оставили на улице чемодан с крысами. Об этом сообщает заместитель председателя по вопросам ветеринарии Московского сообщества спасения декоративных крыс Надежда Ефремова.

Предмет с животными нашли на одной из лавок на Парковой улице. Местные решили не трогать его и вызвали полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место, внутри чемодана они нашли большое количество грызунов. Сотрудники МВД связались с волонтерами и передали находку волонтерам.

Выяснилось, что внутри было 25 крыс. Все животные голодные, но не истощенные. У некоторых из них есть проблемы со здоровьем. Известно, что среди поступивших крыс 12 – самки, все они беременны.