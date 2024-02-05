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В Москве неизвестный оставил чемодан с 25 крысами в парке

В Москве неизвестные оставили на улице чемодан с крысами. Об этом сообщает заместитель председателя по вопросам ветеринарии Московского сообщества спасения декоративных крыс Надежда Ефремова.

В Москве на улице нашли чемодан с 25 крысами
© globallookpress.com

Предмет с животными нашли на одной из лавок на Парковой улице. Местные решили не трогать его и вызвали полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место, внутри чемодана они нашли большое количество грызунов. Сотрудники МВД связались с волонтерами и передали находку волонтерам.

Выяснилось, что внутри было 25 крыс. Все животные голодные, но не истощенные. У некоторых из них есть проблемы со здоровьем. Известно, что среди поступивших крыс 12 – самки, все они беременны.

О том, кто оставил грызунов на лавке в мороз и по какой причине, на данный момент неизвестно. Как полагает Ефремова, у животных были дефекты, которые не понравились заводчикам.

Происшествия
Надежда Ефремова
Москва
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