В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за БПЛА

В морских портах Ленинградской области — Выборг , Высоцк , Приморск и Усть-Луга — и акваториях ввели режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

«Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины на объектах и территории морского порта», — указано в распоряжениях капитанов портов от 2 февраля.

Утром 21 января начался пожар на газовом терминале компании «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге. В сети появилось видео, запечатлевшее, как над предприятием пролетает дрон самолетного типа. За три дня до этого в Ленобласти впервые с начала спецоперации (СВО) был замечен и перехвачен беспилотник ВСУ.